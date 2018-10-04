  • 04 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.077
    EURO 6.992
  • BIST 97187.87
    ALTIN 234.03
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Diyarbakır'da 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Diyarbakırda 65 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenleneceği belirtildi. 

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Sokağa çıkma yasağı 04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. 

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgeler şöyle:

Hani ilçesi: Kaledibi, Akçayurt, Topçular, Y.Turalı, Kalaba, Uzunlar, Serenköy, Kırım köyleri ile Başaklı, Güzelce, Taşburun, Karapilyari, Mezartarlası, Sıraevler, Horsel, Çay, Damlatepe, Uysal, A.Turalı, Gürbulak, Veziri, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları

Lice ilçesi: Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan, Duruköy, Güçlü, Örtülü, Saydamlı, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek köyleri ile Elmadere, Ağılçık, Akçapınar, Ayaz, Şakan, Boyluca, Dahlık, Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Körtan, Körha, Seyrek, Silkito, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Mengüsi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem mezraları

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER