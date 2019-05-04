60'ıncısı düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülleri sahiplerine verildi. 3 kategoride başarılı bulunan haber ve programlar ödüllendirildi.

TRT de iki ödüle layık görüldü. Televizyon spor dalında deneyimli spiker Orhan Ayhan TRT Spor'da yayınlanan "Musolini Kupası" isimli programla ödül aldı. Program, 1938 yılında İtalya'daki binicilik yarışmasında şampiyon olan Türk takımının başarını anlatıyor.

Radyo Haber programı kategorisinde ise TRT Radyo 1'de yayınlanan "Karanlık Meseleler" programı ödüle değer bulundu. Ödülü programın yapımcısı Esin Yolçınar aldı.

Yolçınar, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye’nin en önemli meslek örgütlerinden biri. TRT Radyo 1'de yayınlanan programımızın da Türkiye’de radyo yayıncılığının 92. Yaşını kutladığı şu günlerde TRT kurumuna verilmiş olması ayrıca bir onur ve mutluluk." dedi.

Kaynak: TRT Haber