Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, temaslarda bulunmak için Sivas'ı ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile bir araya gelen Berger,Sivas Kongresi´nin 100´üncü yılı anısına hazırlanan şeref defterini imzaladı.

Vali Ayhan da Sivas Kongresi´nin 100´üncü yılı için özel hazırlanan pulu Berger'e hediye etti.

Kongre salonunu gezen Berger daha sonra TRT Muhabirinin sorularını cevapladı.

Suriye'deki terörist yapılanmalarla ilgili ,AB ile Türkiye'nin ortak görüşte olduğunu ifade etti:

"Bu önemli meselelerde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin aynı taraftan baktığını görüyoruz. Suriye’de yaşanan çatışmaların çözümüne siyasi bir yaklaşım, siyasi bir çözüm getirilmesi noktasında aynı tarafta yer alıyoruz"

Vali Ayhan, Berger'e Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri hakkında bilgi verdi.

Berger, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Spor Toto Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçını da tribünden izledi.

Kaynak: TRT Haber