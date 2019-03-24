Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk etabı İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılan 130 sporcu, hem zorlu parkurla hem de rakipleriyle mücadele etti.

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım, "Bunların 118 tanesi motosiklet, 12 tanesi ATV. Üç etaptan oluşuyor, seyirci etabı dediğimiz ekstrem etap ondan sonra orman etabımız var, son olarak enduro test dediğimiz bir etabımız var." dedi.

22 kilometrelik özel parkur, tüm yarışmacıları zorladı. Deneyimli sporcular yarışta hayli iddialıydı. Yarışmacıların aileleri de en az yarışmacılar kadar heyecanlıydı. Aileler yarışmacılara tezahuratlarla destek oldu, bol bol fotoğraf ve video çekti.

Minik sporcular ilgi odağı oldu. Geleceğin motokrosçuları, özel motorlarıyla parkura çıktı. Babası ve amcası da motokrosçu olan 6 yaşındaki Berat Destan Şenkalaycı, motor binmeye babasının yardımıyla 4 yaşında başladığını söyledi.

Urla etabını Gökhan Kart, birinci olarak tamamladı. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ikinci etabı, 27 Nisan'da Fethiye'de geçilecek.

Kaynak: TRT Haber