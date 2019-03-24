23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Yavuz Uygur'un naaşı katafalka konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Uzman Onbaşı Yavuz Uygur, Şırnak Silopi'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.
Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yavuz Uygur için tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Yavuz Uygur'un naaşı katafalka konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Uzman Onbaşı Yavuz Uygur, Şırnak Silopi'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştu.
Kaynak: AA