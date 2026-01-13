İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 16 azaldı

Kasten öldürme yüzde 20, kasten yaralama yüzde 14, cinsel suçlar yüzde 23, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 26, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20, konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 37 düştü." dedi.

Vali Gül, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda İstanbul'a ilişkin 3 yıllık güvenlik verilerini açıkladı.

Devlete, millete düşman olan bütün örgütlerle geçmişte olduğu gibi bugün de 7/24 mücadelenin devam ettiğini belirten Gül, 2025'te düzenlenen 3 bin 186 operasyonda 5 bin 883 kişinin yakalandığını, 1249 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Gül, 2023'te engellenen 9 terör eylemi sayısının 2024'te 4, 2025'te ise 2 olduğunu, terörizmin finansmanına ilişkin ele geçirilen paranın da yaklaşık 10 kat artış gösterdiğini kaydetti.

Vali Gül, kişilere karşı işlenen önemli suç oranlarıyla ilgili şu verileri aktardı:

"2023'te 103 bin 410 olan rakam 2025'te 86 bin 524'e düştü. Kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 16 düşmüş. (2023-2025 değişimi) Kasten öldürme yüzde 20, kasten yaralama yüzde 14, cinsel suçlar yüzde 23, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 26, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 20, konut dokunulmazlığının ihlali yüzde 37 düştü. Bu suçların aydınlanma oranları 2023'te yüzde 97,6 iken 2025'te 99,6 olarak gerçekleşti. Bu şu demek, hemen hemen kişilere karşı işlenen suçların tamamı aydınlatılıyor ve bu aydınlatma oranları da yükseliyor. Asayiş, güvenlik olaylarına bizler istatistik olarak bakmıyoruz. Bunu gösterme sebebimiz, düştüğünü göstermek. Ortadan kalktı gibi bir iddiamız yok. İstanbul'da 16 milyondan fazla insan yaşıyor. Dolayısıyla olumsuz örnekleri her zaman görebiliriz. Ama iki sene öncesine göre yüzde 16 düşmesi kolluk kuvvetlerimizin önemli bir başarısı."

"Tutuklama artınca silahla gezme, sokakta ruhsatsız silahla dolaşma sayısı da azaldı"

Gül, önemli 7 suçta yakalama oranlarının 2023'te 20 bin 933 iken bunun 2025'te 28 bin 24 olarak gerçekleştiğini belirterek, kaçakçılık ve organize suçlarda yüzde 85, dolandırıcılıkta yüzde 65, cinsel suçlarda yüzde 46'lık bir başarı olduğunu kaydetti.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta 2023'te 46 bin 858 olan vaka sayısının 2025'te 26 bin 941'e düştüğünü aktaran Gül, "Neredeyse yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Otodan hırsızlık yüzde 80 azalmış. Evden hırsızlık yüzde 60, oto hırsızlığı yüzde 65, motosiklet hırsızlığı yüzde 66, kapkaç yüzde 83, yankesicilik yüzde 65 azalmış. Burada aydınlatma oranlarına baktığımızda yüzde 23'lük artış olduğunu görüyoruz. 2023'te mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun yüzde 75,9'unu tespit ederken şimdi 93,6'sını tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, 2023'te 16 bin 274 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 2025'te ise bu sayının 17 bin 70 olduğunu anlatarak, bu suçtan tutuklanan kişi sayısının ise 991'den 2 bin 682'ye çıktığını dile getirdi.

Vali Gül, yakalanan kişi sayısının düşmenin nedenine ilişkin "Ruhsatsız silah taşıyanlara ceza anlamında bir düzenleme oldu. Dolayısıyla da yakalanan kişilerin tutuklamaları arttı. Tutuklama artınca silahla gezme, sokakta ruhsatsız silahla dolaşma sayısı da azalmış oldu." değerlendirmesini yaptı.

İzinsiz günübirlik kiralanan konutlarla ilgili 2024'te 48 milyon 200 bin liralık ceza uygulandığını aktaran Gül, 2025'te ise bu cezanın 153 milyon 926 bin liraya çıktığını söyledi.

Organize suçlarla ilgili üç yıllık verileri de paylaşan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyon sayımız 2023'te 211, 2024'te 337, 2025'te ise 416. Yakalanan kişi sayısının ise 2 bin 683'ten 2024'te 3 bin 956'ya, 2025'te ise 4 bin 949'a çıktığını görüyoruz. Tutuklanan kişi sayısı ise 1184'ten yüzde 163 artışla 3 bin 119'a çıktığını görüyoruz. Operasyon yapılan organize suç örgütü de 92'den 162'ye çıktı. El konulan mal varlığı 2023'te 9,5 milyar lira iken 2025'te 318 milyar liraya çıktı. Buna rağmen halen operasyon yapılmayan var mıdır? Henüz sırası gelmeyen vardır. Ama bu kararlılık devam ediyor."

İş yeri ve ikamete yönelik kurşunlama olaylarında geçen yıla oranla yüzde 50 azalma olduğunu belirten Gül, aydınlatma oranlarının ise yüzde 66,8'den yüzde 93,4'e yükseldiğini kaydetti.

Uyuşturucu operasyon sayısında yüzde 44 artış

İstanbul Valisi Davut Gül, kaçakçılıkta operasyon sayısının 3 bin 699'dan 3 bin 814'e çıktığını, yakalanan kişi sayısının 2023'te 5 bin 196, 2024'te 4 bin 698 ve 2025'te 5 bin 67 olduğunu dile getirerek, "Tutuklanan kişi sayısı 98'den 271'e çıkmış. Sebebi şu, kaçakçılıkla ilgili yapılan operasyonlarda emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz altını doldurarak bu anlamda delilleri güçlü bir şekilde ortaya koyarak bu operasyonları yapıyor. Sadece istatistik olarak 10 tane yaptık, 50 tane yaptıktan ziyade her operasyonumuz dolu. Bundan dolayı da tutuklama oranlarımız artıyor." diye konuştu.

Ele geçirilen ürünlerde akaryakıtta yüzde 23 artış, alkollü içkilerde yüzde 103 artış, sigarada yüzde 164 artış olduğunu dile getiren Gül, alkollü içkilerde bir önceki senenin yılbaşında yani 2023'ten 2024'e girerken hem İstanbul'da hem farklı şehirlerde birçok vatandaşın sahte içkiden vefat ettiğini kaydetti.

Gül, "Bu seneki alınan tedbirlerle yıl içerisinde yapılan operasyonlarla çok şükür böyle bir hadiseyle karşılaşmadık. Bu da önemli bir başarı oldu İstanbul emniyeti, jandarma açısından." dedi. Gül, bu operasyonlarla vergi kaybının engellendiğini, önlenen vergi kaybında yüzde 387 artış olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu operasyonu sayısının 7 bin 837'den 11 bin 316'ya çıktığını aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Yani yüzde 44 operasyonumuz arttı. Yakalanan kişi sayısı yüzde 46 arttı. (2023-2025) 12 bin 554'ten 18 bin 385'e çıktı. Tutuklanan kişi sayısı yüzde 63 arttı, 9 bin 115'e çıktı. Adli kontrol de yüzde 94 arttı. Ele geçirilen narkotik maddeler, uyuşturucu madde dediğimiz eroin ve türevlerinin yüzde 10 azaldığını görüyoruz ama hap ve benzeri narkotik ürünlerin yüzde 310 arttığını görüyoruz. Kenevirin de yüzde 240 arttığını görüyoruz. Bu şundan dolayı, kullanan kişiler zaman zaman ticaretini yapanlar, uyuşturucunun farklı ürünlerini piyasaya sunabiliyor. Ama genel anlamda baktığımızda yakalanan uyuşturucu miktarı yüzde 280'lerin üzerinde. Burada en iyi narkotik polis anne. Yaklaşık 5-6 yıldır devam eden bir proje. (Bilgilendirilen anne sayısı) 258 bin 267 kişiden 656 bin 455'e çıktı. Okul çevresindeki denetimlerimiz 91 bin 454'ten 109 bin 619'a çıktı."

2025'te 14 bin 95 çakarlı araç denetlendi

Siber ekiplerin mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Gül, "(Suç unsuru tespit edilen şahıs) 23 bin 363'ten 44 bin 813'e çıkmış. 7/24 siber şubelerimiz sanal alemdeki bu suçları suç işlenmeden engellemeye gayret ediyor." diye konuştu.

Gül, trafikte can kaybının 2023'te 157 olduğunu, 2024'te 166'ya çıktığını, geçen yıl da 134'e düştüğünü belirterek, "Görevli ekip sayımız yüzde 88, denetim sayımız yüzde 110, işlem sayımız yüzde 33 artmış. Dolayısıyla ölümlü kaza oranımız da yüzde 12 azalmış. Yaralamalı kaza sayımız yüzde 53 artmış. Buradaki daha çok motor ve motokuryelerin karıştığı kazalar yaralamalı kazalar olarak gündemimize geliyor. Yayaların can kaybı da 47'den 50'ye çıkmış, geçen sene 36'ya düşmüş." şeklinde konuştu.

Denetlenen okul servislerinin 25 bin 456'dan 42 bin 591'e çıktığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Ticari taksilerde iki yıl içinde yüzde 86 denetim artmış. Denetlenen çakarlı araç sayısına baktığınızda 2023'te 9 bin 157, 2024'te 11 bin 715, 2025'te 14 bin 95. Dikkat ederseniz çakarlı araçların denetim sayısı artıyor ama ceza işlemi 2025'te ciddi anlamda düşmüş. Sebebi şu, sahte çakarlara ceza anlamında cezalar arttı. Muhtemelen 2026'da çakarlı araçlarda yapılan denetim sayısı 16 bin, 17 binlere çıkacak. Ceza oranı da 10'larda, 20'lerde kalacak diye tahmin ediyoruz."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.