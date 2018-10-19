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Türk Silahlı Kuvvetlerine süvari atı ve topçu beygiri alınacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı için süvari atı, topçu beygiri, mekkare katırı, kangal ve kurt köpeği alınacak.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine süvari atı ve topçu beygiri alınacak

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, gelecek yıl da ordunun ihtiyacı doğrultusunda hayvan alımına devam edilecek.

Süvari birlikleri için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yeni yılda alınacak en pahalı hayvan, 6 bin 954 lirayla süvari beygiri olacak. Süvari beygirini, 5 bin 795 liralık birim fiyatlarıyla topçu beygiri ve diğer binek beygirler izleyecek.

Bütçede orduya alınacak kurt köpeğinin birim fiyatı ise bin 739 lira olarak belirlendi. Kangal köpeğinin birim fiyatı için de bin 159 lira ödenecek.

Taşıma işlerinde kullanılan mekkare beygirleri ve katırlarının birim fiyatı için 3 bin 477 lira ayrılacak.

Geçmişte büyük önem taşıyan süvari ve mekkare birlikleri, gelişen teknoloji nedeniyle önemini yitirse de bu birlikler zor arazi koşullarında halen kullanılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, topçu beygiri, süvari atı
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