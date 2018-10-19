Terörden arındırılan belediyelerde en büyük yatırım "geleceğe" yapılıyor

İmkanlarını bölücü terör örgütü PKK'ya aktardığından dolayı İçişleri Bakanlığınca haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Belediye Başkanvekilleri (kayyumlar), yıllardır hizmete susayan il ve ilçelerin çehrelerini değiştirdi.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri ile Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Tunceli il belediyesi ve 63 ilçe, 20 belde belediyesinin görevden alınan başkanları yerine İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumlar, göreve getirilmelerinin ardından önceki döneme ait olumsuz izleri silmeye başladı.

Kayyumlar, bir taraftan ihtiyaç duyulan çalışmaları yaparken diğer yandan en büyük yatırımı, geleceğin teminatı gençler ve çocuklar için yaptı. Kayyumlar, ayrıca belediyelerin kamu ve piyasaya olan borçlarını da ihmal etmedi.

Piyasaya 643 milyon lira borç ödendi

Bu il, ilçe ve beldelere, bin 911 çocuk parkı ve oyun grubu, 410 spor tesisi ve 67 gençlik merkezi, 151 kadın kültür merkezi ile 567 taziye evi yapıldı, 651 milyon 491 bin 298 lira kamu borcu ile piyasaya olan 643 milyon 632 bin 464 lira borç ödendi. Ayrıca 9 bin 289 kilometre asfalt, 11 bin 194 kilometre stabilize yol ile 9 milyon 695 bin 911 metrekare parke yol yapıldı.

2 milyon 489 bin 723 ağaç dikildi

Kayyumlar tarafından, 4 bin 998 kilometre içme suyu hattı, 182 içme suyu kuyusu, 13 içme suyu arıtma tesisi, 23 atıksu arıtma tesisi, 243 içme suyu deposu, 3 bin 208 kilometre kanalizasyon hattı yapıldı, 2 milyon 489 bin 723 ağaç dikildi, bin 463 kamuya ait binalar onarıldı.

Bu il, ilçe ve beldelerde 130 bin 859 aileye gıda yardımı, 138 bin 737 aileye giyim, 384 bin 590 kişiye kitap-kırtasiye yardımı yapıldı.

Kaynak: AA