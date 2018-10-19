Belediyenin imkanlarını PKK için kullandı

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanık Özkan'ın, silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde yayınlar yapan internet siteleri ve diğer yollardan gerçekleştirilen çağrılarla verilen talimatlara uyduğu belirtildi.

Sanık Özkan'ın, sözde KCK sözleşmesine uygun şekilde silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yapılan operasyonları hatalı olarak göstermeye çalıştığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonları engellemek amacıyla hareket etmesi, sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda ölen PKK/KCK mensuplarının cenaze ve taziyelerine bizzat katılmaya gayret göstermesi, legal olarak başlayan atılan sloganlar ve açılan pankartlarla illegal hale dönüşen basın açıklamaları, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, öz yönetim ilanına, örgüt mezarlığının yıkımının önlenmesi için canlı kalkan eylemine katılması, eylemlerde sanığın belediye başkanı sıfatının da bulunduğu gözetildiğinde söz konusu eylemlere toplumdaki bireylerin katılımı için teşviki ve eylemlerde toplanan grubun sağladığı hakimiyeti artırması, sözde KCK sözleşmesinin 14. maddesi doğrultusunda hareket ederek terör örgütü PKK mensuplarına ait cenazelerin taşınması, nakledilmesi ve defnedilmesi gibi konularda belediye başkanlığı yaptığı Güroymak Belediyesinin imkanlarını kullanması, belediyeye kamyonunun önüne pankart asılmasını sağlaması, belediyeye ait imkanları PKK'nın amaçları doğrultusunda kullanıldığının sabit olması, silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olup kırsal alanda görüştüğü tespit edilmiştir."

Kararda, sanığın gerçekleştirdiği eylemlerin çeşitliliği, devamlılığı, niteliği ve yoğunluğu dikkate alındığında PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde aktif hareket ettiği ve örgüt üyeliğinin sabit olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı.

Sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği mahkemece sabit görüldüğü anlatılan kararda, "Suçun işleniş biçimi, özelliği, sanığın kastı, suç konusunun önem ve değeri ile suç sebep ve saikleri nazara alınarak Özkan, ilgili kanun maddeleri kapsamında 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA