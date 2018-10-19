Oya Akgönenç son yolculuğuna uğurlanıyor

Ufuk Üniversitesinin İncek Kampüsü Konferans Salonu'ndaki törene, Oya Akgönenç'in eşi Mohammed Muğisuddin, çocukları, arkadaşları, akademisyenlerle sevenleri katıldı.

Akgönenç için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Rektör Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, bir konuşma yaptı.

Değerli bir bilim insanı olan ve başarılı işlere imza atan Akgönenç'in Türkiye'ye, Ufuk Üniversitesi'ne ve öğrencilere çok önemli katkılarda bulunduğunu belirten Tezcaner, "Acımız büyük. Tüm öğrencilerine, Ufuk Üniversitesinin tüm mensuplarına ve ailesine başsağlığı, metanet, sabır ve güç diliyorum. Kendisini her zaman rahmetle anacağım" diye konuştu.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Girgin de "Üniversiteye göreve geldikten sonra gerek hocalarım gerek rektör ve dekan arkadaşlarım devamlı olarak Oya Hanım için güzel şeyler söylediler. Kederli ailesine başsağlığı, Sayın Hocamıza da rahmet diliyorum" dedi.

Fazilet ve Saadet Partisi'nden milletvekili seçilen Akgönenç için TBMM'de de tören düzenlenecek. Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Akgönenç, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA