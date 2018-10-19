Ankara'da Yeni Ulus Meydanı için ilk sondaj

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Söz verdiğimiz gibi…" sloganıyla, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle yapılan görüşmelerin ardından ortak akılla, imkanlar ölçüsünde hayata geçirilen ve en büyük yayalaştırma projelerinden biri olarak gösterilen Ulus Meydan Projesi ile Ankara, yeni bir meydana kavuşacak.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, Ankara'ya yakışır bir meydan yapılacağı yönündeki açıklamasının hemen ardından sondaj çalışmalarına başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlatılan çalışmalarda, ilk etapta 10 noktada sondaj çalışması tamamlandı.

Ulus ve çevresindeki bölgenin altyapısını gün yüzüne çıkaracak sondaj çalışmalarının ilki, Melike Hatun Camisi önü ve Adnan Saygun Caddesi'nden başladı.

80 noktada sondaj yapılacak

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, iki ay sürmesi planlanan çalışmaların, yolları araç trafiğine kapatmadan, sadece şerit kapatma yöntemiyle yapılacağını belirterek bölgenin su, atık su ve yağmur suyu gibi tüm altyapısının incelenip uygulama projelerinin belirleneceği bilgisini verdi.

Sondaj çalışmalarının ikinci etabının da Çankırı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda yapılacağına dikkat çeken yetkililer, böylece etap etap 80 noktada çalışılacağını bildirdi.

Kaynak: AA, İHA