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Türk Kızılay'dan KKTC'de 2 bin aileye ramazan yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay, ramazan ayı sebebiyle KKTC'deki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda paketi dağıttı.
Türk Kızılayı'nın ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere desteği sürüyor.
Türk Kızılay ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı şubelerinin iş birliğiyle, KKTC Başbakanlık Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği istişare içerisinde ailelere gıda kolilerini ulaştırdı.
KKTC'deki Güney Mesarya, Gazimağusa, Lefkoşa, İskele, Esentepe, Girne, Dipkarpaz, Güzelyurt ve Lefke bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar teslim edildi.
Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Etiketler: koronavirüs kkktc ihtiyaç sahipleriSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:55
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