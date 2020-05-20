Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın
Ankara'da tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tıbbi ekipman ve ürünlerin üretildiği fabrikada yangın meydana geldi.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler, iftaiyeye haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi fabrikaya sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: yangın tıbbi ekipman fabrika ankaraSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:41
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