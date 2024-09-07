Az Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.09.2024 10:23

Türk Kızılay'dan 85 bin öğrenciye destek

Yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Türk Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor.

Türk Kızılay'dan 85 bin öğrenciye destek

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardım programlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşılırken, eğitim destekleri çerçevesinde yapılan hazırlıklarla her yıl 10 binlerce öğrencinin eğitim hayatlarında güçlü adımlar atmasına katkı sağlanıyor.

Bu kapsamda, yeni eğitim öğretim dönemi için yardımlarına başlayan Kızılay, yaklaşık 77 milyon liralık yardımla 85 bin öğrenciye destek oluyor. Hazırladığı destek programıyla öğrencilere nakdi yardım, burs, kırtasiye malzemesi, eğitim materyali, çevrimiçi hazırlık ve merkezlerinde düzenleyeceği mesleki kurslar gibi çeşitli eğitim çalışmalarıyla destek sağlıyor.

Deprem bölgesindeki yetimlere düzenli eğitim desteği

Deprem bölgesinde de yardım programlarını gerçekleştiren Kızılay, yetim ve öksüz çocuklar için hazırladığı "Yetim Destek Programıyla" düzenli eğitim desteği veriyor.

İhtiyaç tespiti sonrası belirlenen 532 çocuğa her ay düzenli olarak 2 bin lira nakdi destek sağlayan Kızılay, programın başlangıcından bu yana 3 bin 200 yetim ve öksüz çocuğa 14,8 milyon liralık destek gerçekleştirdi.

Deprem bölgesindeki öğrenciler için 3 bin kırtasiye paketi hazırlayan Kızılay, çocukların eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenen öğrenim desteklerinin yanı sıra teknolojik gereksinimlere çözümler sunuyor ve mesleki kurslar düzenliyor.

Eğitim yardımları ihtiyaca göre belirleniyor

Yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim yardımlarını ihtiyaca göre belirleyen Kızılay, eğitim öğretim dönemi boyunca kendi belirledikleri ihtiyaçları karşılamaları adına öğrencilere burs ve nakdi yardım programları uyguluyor.

Türk Kızılay, kırtasiye ve eğitim materyali yardımlarını ise şubelerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere ise çevrimiçi hazırlık platformlarıyla konu anlatımları, test ve deneme sınavları imkanı sunuluyor.

Kızılay ayrıca, doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan otizmli, down sendromlu veya zihinsel engelli özel çocukların eğitimleri için ihtiyaç duyulan bölgelerde özel eğitim sınıflarını tefriş ederek hizmete sunuyor.

ETİKETLER
Kızılay Eğitim Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Mağdur ve suça sürüklenen çocuklar yeni travmalardan korunuyor
13:14
"Üretim planlaması", tarımda verimliliği artıracak
13:07
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 61 Filistinliyi öldürdü
13:03
Üniversiteler için 487 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı
13:04
Yaşlı ve engellilerin eylül aylıkları hesaplara yatırılıyor
12:52
AK Parti "Türkiye Buluşmaları" ile sahaya indi
Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda sarnıç ve sağlık sistemine ait kalıntılara rastlandı
Kaunos Antik Kenti'ndeki kazılarda sarnıç ve sağlık sistemine ait kalıntılara rastlandı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder
Emine Erdoğan: Koruyucu anne ve babalarımız, toplumdaki huzuru da inşa eder
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ