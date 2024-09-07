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Türkiye
TRT Haber 07.09.2024 06:45

İnekleri için 4 katlı apartman yaptı

Trabzonlu besici, hayalindeki mandıra için arazi bulamayınca 4 katlı bir bina inşa etti. Binanın 3 katını hayvanlarına ayıran besici, bir katını ise kendine ayırdı.

İnekleri için 4 katlı apartman yaptı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan Gökhan Karadeniz, hayvancılık yapmak istedi ancak uygun yer bulamadı.

Arazinin engebeli olması da işini zorlaştıran Karadeniz, çareyi apartman yapmakta buldu. İnşa ettiği 4 katlı binanın 3 katını hayvanlarına ayıran Karadeniz, bir katında ise kendisi oturuyor.

İnekleri için 4 katlı apartman yaptı

İnsanların burayı gördükleri zaman ev zannettiklerini ancak camdan hayvanların onlara baktıklarını görünce şaşırdıklarını belirten Karadeniz, "Başarabileceğimize, yapabileceğimize inanmıyorlardı ve 'Olmaz, sen meslek sahibisin, git gurbete mesleğini yap, git batıya doğru çalış, buralarda olmaz bu iş' gibisinden 'Arazi yok, nasıl başaracaksın, o kadar hayvan bakılır mı?' gibi dönüşümler oldu." dedi.

Genç besici, sadece başarılı olmakla kalmadı, birçok kişiye de örnek oldu. Köydeki büyükbaş hayvan varlığı onun sayesinde kısa sürede arttı.

Haber: Hüseyin Atmiş

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