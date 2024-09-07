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Türkiye
TRT Haber 07.09.2024 09:40

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedilen depremde vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

AFAD: Saha çalışmaları devam ediyor

AFAD'dan yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem

"Olumsuz bir ihbar yok"

Pazarcık Kaymakamı Muhammet Kaya, TRT Haber'de yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Şu an için herhangi bir olumsuz ihbar yok, saha taramaları sürüyor. İlk deprem 3,8 ikinci deprem 5 büyüklüğünde gerçekleşti. Saha taramamızı yapıyoruz. Yıkım veya can kaybı yaşanmadı. Geçen seneye kıyaslayacak olursak depremlerin sayısında azalma oldu çok şükür. Geçen seneden kalma bir travma panik durumu var. Fakat vatandaşlarımız müsterih olsunlar ağır hasarlı binalarımızın tamamı yıkılmış durumda. Vatandaşlarımızın bir bölümü konteyner kentlerde yaşamaya devam etmektedir. Bizler de tedbirlerimizi alıyoruz, ekiplerimiz sürekli sahada.

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