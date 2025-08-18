Parçalı Bulutlu 33ºC Ankara
18.08.2025 13:41

Türk Kızılay, Sındırgı'da depremzedelere üç öğün yemek dağıtıyor

Türk Kızılay, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlarını gece gündüz sürdürüyor.

Türk Kızılay, Sındırgı'da depremzedelere üç öğün yemek dağıtıyor

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor.

AFAD koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

Ağır hasarlı olan evlerin yerine konteyner kurulurken isteyen vatandaşlara ise konteyner yerine nakit para hesaplarına yatırılıyor.

Depremin gerçekleşmesinin hemen ardından yola çıkan Türk Kızılay ekipleri de enkazın olduğu alana gelerek gıda desteğinde bulundu.

Günlük yemek ihtiyaçları karşılanıyor

Ankara, Düzce, İzmir, Bursa, Çanakkale, Uşak, Manisa ve Balıkesir'den gelen 66 Kızılay, 132 gönüllü personel, kentte aşevi hizmeti vermeye devam ediyor.

Kentin işlek meydanlarında vatandaşlara yemek ikramlarında bulunan ekipler, gıda kolileri hazırlayarak depremzedelere teslim ediyor.

Depremzedelere battaniye de veren ekipler, konteyner kurulan mahallelerin günlük yemek ihtiyaçlarını da karşılıyor.

"Sabah saatlerine kadar vatandaşlarımıza hizmet verdik"

Türk Kızılay Balıkesir Şubesi Başkanı Mustafa Burak Kelemençe, depremin ilk anında hemen bölgeye hareket ederek, vatandaşımıza paket gıdalar, sıcak, soğuk içecek ikramlarında bulunduklarını söyledi.

Deprem gecesi sıcak çorba ikramlarını da gerçekleştirdiklerini belirten Kelemençe, "Bölgede 66 profesyonelimiz, 132 gönüllümüzle 32 aracımızla hizmet verdik" diye konuştu.

Kelemençe, AFAD koordinesinde hizmete devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Gece yarısı gelen talimat doğrultusunda ilk etapta 1 tane aşevi aracımızı Kertil ve Gölcük mahallelerimize yönlendirdik ve sabah saatlerine kadar vatandaşlarımıza hizmet verdik. Afetin boyutu ortaya çıktıktan sonra 6 aşevi aracımızla beraber kırsal mahallerimizde gıda hizmeti verdik. Halen günde üç öğün yemek dağıtımımız devam ediyor. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza sabah, öğle ve akşam olmak üzere hizmet veriyoruz. Bu süreci sahada bizimle birlikte çalışan kurum, kuruluş ve STK’larımızla sürdürüyoruz."

Konteynerlere gıda kolisi desteği de verdiklerini vurgulayan Kelemençe, şunları kaydetti:

"Depremin etkilerini üzerlerinden atmaları için onlarla birlikte olduğumuzu göstermek için vatandaşlarımıza ziyaretlerimizi gerçekleşiyoruz, taleplerini topluyoruz. İnsanlarımızın barınması için üniversitemizin öğrenci yurdu da depremzedelerimizin hizmetine sunuldu. Orada kalan vatandaşlarımızın da yine 3 öğün yemeklerini Kızılay olarak biz karşılıyoruz.

Çocuklarımız da bu süreçten çok etkilendi, onların depremin etkisini çok daha hızlı atlatmaları için genç gönüllerimizin marifetiyle oyunlar, masal anlatımları gibi etkinlikler düzenledik."

Kelemençe, Türk Kızılay olarak Sındırgı'yı yalnız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Balıkesir Deprem Kızılay
