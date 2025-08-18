Az Bulutlu 33.1ºC Ankara
AA 18.08.2025 13:29

Düğün konvoyunda havaya ateş açan ve drift yapan 4 kişi yakalandı

Kartal'da drift yapılarak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi ve araç konvoyunda havaya ateş açılmasına ilişkin 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 17 Ağustos'ta Kartal'da birkaç kişinin trafik ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanıp havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen S.S ve Y.S.S.'nin havaya ateş ettiği, aynı konvoyda yer alan H.S.'nin ise drift yaptığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı ve konvoyda olduğu tespit edilen G.E. ile eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi kullanmış oldukları kurusıkı tabancayla yakalandı.

Drift yapan H.S. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "trafiğin seyrini tehlikeye düşürmek ve kamunun huzurunu bozmak" ve "cam filmi" maddelerinden 49 bin 552 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, araç otoparka çekildi.

Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Drift
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
