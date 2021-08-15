Türk Kızılay, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel nedeniyle afetzedelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, afet yaşandıktan sonra Kızılay'a bağlı ekiplerin hızla selin meydana geldiği bölgelere yönlendirildiğini, selden etkilenen vatandaşların yeme, içme ve temel ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın afet yaşandıktan sonra bölgeye en hızlı şekilde hareket ettiğini belirten Altan, "Afet yaşanır yaşanmaz buradaki temsilcimiz harekete geçti. Peşinden Kastamonu ve diğer temsilcilerimiz buraya geldiler. Sonrasında biz buraya ulaştık. Hemen konuşlandık ve hizmet etmeye başladık." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın tamamının ihtiyacını karşılayacak noktaya geldik"

Sel bölgesinde temel hizmetlerinin beslenme olduğunu vurgulayan Altan, şöyle devam etti:

"Hem vatandaşlarımızın hem de sahada çalışan görevlilerin beslenme ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kendimizin sadece 55 aracı çalışıyor. Gönüllülerimizin katkısı var. Sivil toplum kuruluşlarının da yardım dağıtımı noktasında destekleri var. Şu anda vatandaşlarımızın tamamının ihtiyacını karşılayacak noktaya geldik."

Bölgede ayrıca, Türkiye'deki büyük sivil toplum kuruluşlarının mobil aşevlerinin bulunduğuna da işaret eden Altan, şunları dile getirdi:

"Şehri böldük, hepsini bir noktaya koyduk, birlikte bu noktaları belirledik. Onlar hem orda yemek dağıtıyorlar hem de bulunmuş oldukları yerden geriye doğru, diğer yardımları da dağıtmaya devam ediyorlar. Şehrin içinden su çekildi, büyük bir temizlik çalışması var. Temizlik çalışması bittikten sonra sanırım insanlarımız da gelmeye başlayacaklar. Biz de o taraflara doğru yardım çalışmalarımızı artıracağız. Bugün nehrin birleştiği noktaya AFAD'ın koordinasyonunda gıda malzemesi ulaştıracağız. Karadeniz'deki sistem gibi teleferik kuruldu. Teleferikle yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Köylerde yollar çok fazla zarar görmüş. O yolları açmak için de ekip var bize destek oluyorlar. Onlar da gıdaları ulaştırıyorlar."

Ulaşılamayan afetzede kalmasın diye büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sivil toplum kuruluşları ve kamu el birliğiyle çok güzel bir şekilde, bu mücadele sürdürülüyor. İnşallah bu şekilde çalışmalar devam edecek, vatandaşlar mağdur olmadıklarını ve olmayacaklarını hissetmeye devam edecekler. Ekiplerimiz sürekli güler yüzle vatandaşlarımıza yaklaşıyor, onların tabii ki canları sıkkın, moralleri bozuk, onlara moral vererek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimiz, aynı ülkenin, aynı toprağın insanlarıyız. Dayanışmanın, birliğin ve beraberliğinin çok güzel bir örneğini ortaya koyuyoruz. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaklaşık, 100 bin kişilik yemek ve 80 bin ihtiyaç malzemesi dağıtıldı. Tabii ki bu sayılar, raporlar geldikçe daha da artıyor. Afet bölgesinde 'bana yemek ulaşmadı, gıda ulaşmadı', diyen şükürler olsun hiç kimse yok."