Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı sürücünün aracına çarptı
İstanbul Başakşehir’de bir kamyon şoförü, tartıştığı sürücünün aracına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Başakşehir - İkitelli yolunda bir kamyon şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından peşinden gittiği kamyonetin önüne direksiyon kıran ve kaza yapmasına neden olan kamyon şoförü, hızla uzaklaştı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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