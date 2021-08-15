İstanbul Başakşehir - İkitelli yolunda bir kamyon şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından peşinden gittiği kamyonetin önüne direksiyon kıran ve kaza yapmasına neden olan kamyon şoförü, hızla uzaklaştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.