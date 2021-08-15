Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
En yüksek sıcaklık Tunceli'de
Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 35, Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzincan'da 29, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Sağanak
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