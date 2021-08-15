Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mobilya yüklü tır otoyolda devrildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi mevkiinde mobilya yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Savaş Erdem idaresindeki mobilya yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücünün tedavisi, olay yerine yönlendirilen ambulansta yapıldı.
Otoyolda kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın ve çevreye dağılan mobilyaların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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