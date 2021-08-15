İstanbul Küçükçekmece'deki 5 katlı binanın 4. katında iddiaya göre elektrik tesisatından yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine evde bulunan biri genç kız ve iki çocuk olmak üzere 3 kişi son anda kapıdan kendi imkanlarıyla kaçarak, kurtuldu.

Kısa sürede üst kata sıçrayan yangın korkuya neden oldu. Komşular tarafından bina boşaltıldı, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi.

Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar ev sakinleri ile komşular kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İki daire büyük zarar gördü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ancak iki daire büyük zarar gördü.

Dumandan etkilenen iki itfaiye eri ile bir apartman sakini olay yerinde tedavi edildi.