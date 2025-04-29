Türk Kızılay 4 milyonu aşkın kişiye kurban eti ulaştıracak

Kızılaydan yapılan açıklamada, 2025 vekaletle kurban kesim kampanyasının bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatıldığı, Türkiye, Gazze-Filistin ile 22 ülkede 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşılacağı belirtildi.

Yurt içinde kesilip kavurma konservesi haline getirilen kurbanların Gazze ve Filistin'e ulaştırılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay, 2025 vekalet bedellerini yurt içinde 13 bin 250 lira, yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak belirledi. Yurt dışında yaşayan ve vekalet bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler, Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 350 Amerikan doları veya 305 avro, diğer ülkeler için de 140 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verebiliyor. Kızılay, 2025 Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yurt dışında Balkanlar'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen, Afrika'da ise Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gine, Kamerun, Kenya, Nijer, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda olmak üzere 22 ülkede vekaletle alınan kurbanların kesimlerini yapacak. Kızılay, kesimlerin ardından hazırlanan kurban paylarını anında taze et olarak belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kızılay, kurban hisse bedellerinde bu yıl ilk defa 2 ila 4 taksit imkanı da sağlıyor."

Açıklamada, hayırseverlerin vekaletlerini www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, bankalardaki Kızılay bağış hesapları, yurt içinde "168", yurt dışında "0090 212 390 38 00" numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebileceği ifade edildi.