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Türkiye
DHA 29.04.2025 06:43

Aydın'da sağanak: Evler ve iş yerleri su altında kaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sağanak nedeniyle ilçenin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu. Alt geçitler suyla dolarken araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su baskınları yaşanan bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Aydın'da sağanak: Evler ve iş yerleri su altında kaldı

Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti.

Ayrıca sağanak nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ekipler, yol üzerinde toplanan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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