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Türkiye
AA 29.04.2025 06:25

Önündeki tıra çarpan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç önündeki tıra çarparak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Önündeki tıra çarpan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Fırat Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında seyir halindeki Ahmet G'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Bahçe'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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