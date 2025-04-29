Önündeki tıra çarpan hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Fırat Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında seyir halindeki Ahmet G'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi ve Bahçe'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı.