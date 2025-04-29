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Türkiye
DHA 29.04.2025 05:04

İstanbul'da zincirleme kaza: 6 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de, arıza yaparak yolda kalan tır zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotograf: DHA]

Arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde duran tıra seyir halinde olan cip çarptı. Daha sonra arkasından gelen hafif ticari araç ise cipe çarptı.

Kaza sonrası 6 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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