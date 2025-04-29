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Türkiye
AA 29.04.2025 00:04

"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsüne işlem yapılacak

Sarıyer'de, bir kişi çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştı. İstanbul Valisi Gül konu hakkında "Trafik kurallarına uymayan şahıs enim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır" dedi.

"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsüne işlem yapılacak
[Fotograf: DHA]

Maslak Ayazağa'da seyir halinde olan bir sürücü, çakar tertibatı kullanan aracın önüne geçmeye çalıştığını iddia ettiği anların görüntüsünü kayda aldı.

Sürücünün yanında bulunan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, çakar tertibatı kullandığı öne sürülen kişinin aracının aralık olan camından "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.

Vali Gül'ün paylaşımı

İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu görüntülerin birçok platformda yayılması üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.

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