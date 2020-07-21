Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Madra Çayı açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına geri itilen 44 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir Dikili sığınmacı Sahil güvenlikSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 04:15
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