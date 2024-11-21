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Türkiye
AA 21.11.2024 11:43

Türk çayı ihracatı 10 ayda 19,8 milyon doları aştı

Türkiye'den ocak-ekim döneminde yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 19 milyon 811 bin 467 dolara ulaştı.

Türk çayı ihracatı 10 ayda 19,8 milyon doları aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, ülkeden 10 ayda 118 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde 4 bin 9 tonluk çay ihracatından 19 milyon 811 bin 467 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Turgut, en fazla dış satımın 6 milyon 572 bin 863 dolarla Belçika'ya yapıldığını belirtti.

Turgut, Belçika'yı 3 milyon 165 bin 784 dolarla Birleşik Krallık, 1 milyon 516 bin 850 dolarla KKTC'nin takip ettiğini aktararak, Türk çayının bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu ifade etti.

"Çay ihracatında ülke çeşitliliği arttı"

Çay ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına dikkati çeken Turgut, "Ülkemizden geçen yılın aynı döneminden farklı Dubai, Gine-Bissau, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Küba, Mısır, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Burkina Faso, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya'ya da çay satıldı" diye konuştu.

Turgut, Türk çayı ihracatının yüzde 44'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini kaydederek, "Rize'den yılın 10 ayında Belçika başta olmak üzere 25 ülkeye 2 bin 461 ton çay ihraç edilerek, 8 milyon 679 bin 819 dolar kazanç sağlandı" dedi.

Çay ihracatında her dönem beklentinin yüksek olduğuna işaret eden Turgut, "Yılı tamamlamaya kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda da 2025'e çok güzel rakamlarla başlayacağımıza inancımız tam" ifadesini kullandı.

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