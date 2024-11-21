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Türkiye
AA 21.11.2024 11:32

Gümüşhane'de Türkiye Kart dönemi başlıyor

Gümüşhane'de Türkiye Kart uygulamasına başlanacağı bildirildi.

Gümüşhane'de Türkiye Kart dönemi başlıyor

Gümüşhane Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Akıllı Şehir Gümüşhane proje uygulamaları kapsamında, Türkiye Kart sistemine tam entegrasyon sağlayan iller arasında Gümüşhane'nin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'de akıllı kart sistemine geçileceğini ifade etti.

Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek
Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde daha ulaşımda kullanılabilecek

Başer, vatandaşların tek bir kartla tüm toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Kartı olmayan veya başvuru yapmayan vatandaşlarımız ise kredi kartları veya cep telefonlarındaki TR Kart uygulamasıyla da toplu taşımayı kullanabilecek. Türkiye Kart sistemi Türkiye'deki tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak. Türkiye Kart, şehirdeki toplu taşıma araçlarının yanı sıra alışveriş, karekod ve cep telefonuyla ödeme işlemlerini de destekliyor. Gümüşhane Belediyesine ait toplu taşıma araçları Türkiye Kart ile uyumlu hale getirilecek."

Başer, Türkiye Kart hizmetinin dijitalleşmede de önemli bir adım olacağını vurguladı.

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