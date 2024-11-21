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Türkiye
AA 21.11.2024 10:45

Adana merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 215'e yükseldi

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" soruşturması kapsamında 8 kişi daha tutuklandı.

Adana merkezli suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 215'e yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 11 Kasım'da Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen ve 207 şüphelinin tutuklandığı operasyonlar kapsamında aranan 13 kişi daha yakalandı.

Şüphelilerden 4'ünün Gürcistan'a kaçmak isterken Artvin'de, 1'inin de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlıdan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi, 11'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 215'e yükseldi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kuyu-37 Operasyonu

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranırken yurt dışında yakalanıp tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonları düzenlenmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 331 şüpheliden 286'sı gözaltına alınmış, 207'si tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetmişti.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.

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