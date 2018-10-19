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Turist kafilesini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 16 yaralı

Adıyaman’da, Nemrut Dağı’nı gezen yerli turist kafilesini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı.

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Turist kafilesini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Nemrut Dağı'nda gün batımını izleyen turistlerin bulunduğu Ramazan Yetkin idaresindeki 02 D 6074 plakalı minibüs, Arsemia Antik Kenti yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kazada minibüs sürücüsüyle araçtaki Kezban Oral, Mehmet Oral, Hanife Seval Acar, Doğan Ceylaner, Firdevs Çetin Uysal, Bülent Bedeloğlu, Cafer Uysal, Sinan Ethemoğlu, Ayşe Nur Engindeniz, İbrahim Altan Acar, Zeynep Ceylaner, Erol Özdayı, Nusret Özdayı, Nilgün Mazıcıoğlu ve Zeynep Özyar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turist kafilesinin İzmir'den geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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