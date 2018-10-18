Antalya İslam ülkelerini ağırlayacak

MEDTİS 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, yaptığı açıklamada, 7-11 Kasım'da İslam ülkelerini bir araya getirerek, Türkiye'yi sağlık turizmi alanında lider ülke konumuna getirecek adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kanpolat, konsey toplantısını, Türkiye Sağlık Turizm Dernekleri Federasyonu (TURSAF), Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) işbirliğiyle yapılacağını aktardı.

Organizasyonun, İslam ülkeleri arasında sağlık turizmiyle ilgili bir konsey oluşturarak, bu görüşmelerin sürekliliğini sağlamak, ortak çalışma grupları oluşturmak, ülkeye giren yabancı hasta sayısını arttırmak için planlandığını dile getiren Kanpolat, şunları kaydetti:

"Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi- MEDTİS 2018, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlıkta küresel bir marka haline gelecek Türkiye'nin, sağlık turizmi alanında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmesi hedefine yönelik planlanmıştır. Toplantıya, 56 İslam ülkesinden 400'ün üzerinde yabancı delegenin, 100'ün üzerinde üst düzey konuşmacının, ülkemizden kamu ve özel sağlık kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunacağı, toplamda bin 500 katılımcının iştirak etmesi beklenmektedir."

Kaynak: AA