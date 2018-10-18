  • 19 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.634
    EURO 6.462
  • BIST 97453.96
    ALTIN 222.222
Buradasınız : » » Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da düzenlenen operasyonunda, 50 kilogram 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Burdurda uyuşturucu operasyonu

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çavdır ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Denizli-Antalya karayolunda trafik kontrolünde bir araç "dur" ikazına uymadı.

Ekiplerin takip ettiği kaçan araç ile beraber hareket ettikleri tespit edilen diğer bir araç, Bayır Mahallesi kavşağı yakınında durduruldu.

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığından karar çıkarılarak araçlarda yapılan aramada, 50 kilogram 340 gram uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyonda, uyuşturucu arama köpeği "Ödev"in de kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER