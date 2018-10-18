Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfında değişiklik teklifi TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde müsteşar, müsteşar yardımcısı kadrolarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı kadrosunun ihdasına yönelik değişikliğe uyum sağlamayı amaçlıyor.

Teklifle, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TSK Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi oluyor, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği sona eriyor. Genelkurmay 2. Başkanı yerine Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olarak belirleniyor.

Buna göre, Vakıf Mütevelli Heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'ndan oluşacak.

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 üyeden oluşurken teklifle, bu sayının en az 3 olması öngörülüyor.

Bu düzenlemeler uyarınca vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin vakıf senedinin tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanabilmesine yönelik de hüküm getiriliyor. Senette yapılacak değişiklikler, Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil ettirilecek. Ancak tescil işleminin tamamlanması beklenmeksizin bu hüküm uygulanacak.

Kaynak: AA