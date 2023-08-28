Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.08.2023 20:40

Turgutlu'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Turgutlu'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Öğlen saatlerinde E-96 Karayolu Turgutlu ilçesi Çepnidere Kavşağı’nda meydana gelen kazada İzmir yönüne seyir halinde olan Ercan A. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden Evren G. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Ercan A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Münevver Z.G., Cem G. (8), Duru G., Armağan A., Aslı A. ve Mehmet A. yaralandı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Sakarya’da traktör devrildi: Römorktaki 13 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya onar gün hapis cezası
22:12
Son 20 saatte üniversite kayıtlarının yüzde 53,7'si e-Devlet üzerinden yapıldı
22:10
Trump'ın yargılanması 4 Mart 2024’te başlayacak
22:07
Sağlık Bakanı Koca'dan e-Reçetem'e 5 dilin eklenmesiyle ilgili açıklama
21:57
Çankırı'da çıkan yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü
22:03
Biden, fırtına tehlikesi öncesi Florida için olağanüstü hal kararını onayladı
Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Sahibinden kaçan maymun 3 kişiyi yaraladı
Sahibinden kaçan maymun 3 kişiyi yaraladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ