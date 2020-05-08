Osmanlı döneminde, kendisine ait 30 gayrimenkulü vakfedip Tophane'de mektep yaptırarak, burada yıllarca talebe yetiştiren Takkeci Sinan Hoca, 1800'lü yıllarda vefat etti.

Takkeci Sinan Hoca, kendi adıyla kurduğu medreseye gömüldü.

Yol genişletme çalışmaları sırasında Takkeci Sinan Hoca Medresesi yıkılırken, türbesinin üzerine ise 5 katlı apartman yapıldı.

Bursalı tarihçi Emrah Ateş, "Takkeci Sinan Efendi, Bursa'nın çok sayıda yetiştirmiş olduğu alimlerden birisidir. İnsan yetiştirmek üzere bir medrese inşa etmiştir. Burada da kendisi hocalık yaparak kimseden bir beklenti içine girmeden, kimseden maaş beklemeden Allah rızası için talebe yetiştirmiştir. Takke yapıp sattığı için de Takkeci Sinan Hoca olarak ismi kalmıştır. Vefatından sonra kendi medresesine defnediliyor. Yaklaşık 30 parça menkulünü vakfetmiştir. Şu an kabrinin üzerine bir bina inşa edilmiştir. Son hali budur. Olmaması gereken bir tablodur." dedi.

"İlk kez farkettim"

Türbeyi görünce şaşkına dönen mahalle sakini Ozan Orak, “Yıllardır bu yoldan geçerim. İlk kez burada bir türbe olduğunu öğrendim. Gerçekten çok şaşkınım. Türbeyi, dükkan tarzında görmek beni şaşırttı". ifadesini kullandı.