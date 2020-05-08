Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplanarak yeni kararlar aldığı ifade edildi.

Bu kararlar doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek için şehre, bugünden itibaren 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar giriş ve çıkışların istisnai haller dışında kısıtlanmasına karar verildiği açıklandı.

Akraba ziyaretlerine karşı tedbir

Açıklamada, akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacağı öğrenildi.