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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda bir evde 181 sikke ve 28 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler kent merkezinde A.T.'ye ait bir evde yaptıkları aramada 181 sikke ve 28 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: tarihi eser niteliği sikke AdıyamanSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 14:36
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