Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri
[Fotoğraf: AA]
İstanbul polisi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, iş yerlerini ziyaret ederek uyarılarda bulundu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak, gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Beykoz, Güngören ve Sultangazi'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis ekipleri, COVID-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.
Etiketler: polis koronavirüs esnaf dolandırıcılıkSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 14:41
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