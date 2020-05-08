Tunceli Valiliği'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, yardım taleplerini iletenlerin sorunlarını kısa sürede çözüyor.

Alibaba Mahallesi’nde ikamet eden 89 yaşındaki Emine Çapın, 155’i arayarak evinde kullanmadığı sobanın kaldırılması için talepte bulundu.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görevli polis, jandarma ve gönüllüler, Emine Nine'yi evinde ziyaret etti.

Bir süre yaşlı kadın ile sohbet eden görevliler, sobayı söküp temizledikten sonra depoya kaldırdı.

"Arkadaşlarımız gereğini yaptıtar"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emine Ninemiz 89 yaşında. Sobasının kaldırılması için 155’i aradı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız da sağ olsunlar hemen gereğini yaptılar. Allah razı olsun" dedi.