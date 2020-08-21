Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgını sürecinde alınan tedbirler ve uygulamalarla Türkiye’nin ulaşım ağı hizmetlerine ve ulaşım yatırımlarına devam etmesinin sağlandığı belirtildi.

Bu süreçte hem şantiyelerinde hem de tüm ulaşım hizmetlerinde vatandaşların can sağlığı için güvenlik ve kontrolün elden bırakılmadığı, denetim çalışmalarının da artırıldığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre koronavirüs ile mücadele kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıkları tarafından 15-16 Ağustos'ta seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla günübirlik tur teknelerine program dışı denetimler yapıldı.

Maske, kapasite ve hijyen kuralları

Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldı.



319 gemi denetlenerek mevzuat gereklerine uymadığı tespit edilen 16 gemiye idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara COVID-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı. Tura çıkmadan önce tüm tedbirlerin alınması için gerekli kontrollerin yapılması gerektiği de belirtildi.