Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak ve mağara imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan bir sığınak ve bir mağara imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tunceli-Hozat Aliboğazı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir mağara ve bir sığınağın imha edildiği operasyonda, 1 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 1 telsiz, 1 bilgisayar, 1 hard disk, 3 pil bloğu, 9 büyük tüp, 1 uyku tulumu, 2 sırt çantası, 1 ocak, 1 soba, 50 metre çelik halat, 4 çift ayakkabı, 1 kıyafet ve yağmurluk, 100 metre branda, çeşitli gıdalar, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Açıklamada, teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 12:38
Son Haberler
- 13:22
- 13:22
- 13:09
- 13:11
- 12:59
Sıradaki Haber
İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz