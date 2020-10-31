Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 11 binaya karantina kararı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 11 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:32
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