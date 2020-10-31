Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, COVID-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 11 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.