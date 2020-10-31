Haber Giriş: Kaynak: AA
Enkaz altında kalan kedinin kurtarılma anı kamerada
İçişleri Bakanlığı, AFAD ekiplerinin depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazında kalan kediyi kurtarma görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazının altında kalan kediyi kurtarma çabaları yer aldı.
Görüntülerde arama kurtarma personelinin kediye ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ve kedinin kurtarıldıktan sonraki çabası yer aldı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:21
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