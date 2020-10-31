Haber Giriş: Kaynak: DHA
Depremde ilk 3 katı çöküp yan yatan bina, vinçlerle desteklendi
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.
Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü.
En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşı üç vinç ile binaya destek verildi.
Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:57
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