Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü.

En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı. Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşı üç vinç ile binaya destek verildi.

Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]