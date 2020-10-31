Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO iptal olan seferleri internet sitesinde yer verdiği açıklamayla duyurdu.
İşte iptal seferler:
9.30 / Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
9.30 / Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
10.00 / Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve
10.00 / İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
İDO'nun iptal olan seferleri şöyle:
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
10.30 Büyükçekmece-Bursa
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
15.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
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