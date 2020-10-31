Haber Giriş: Kaynak: AA
Depremle ilgili provokatif paylaşıma 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler. Yazdıkça yakalanacaksınız, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltına alındı. Mühim olan insan olabilmek." ifadelerini kullandı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:37
Son Haberler
- 11:56
- 11:48
- 11:32
- 11:31
- 11:27
Sıradaki Haber
Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz