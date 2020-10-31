İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, il merkezinde yaptığı araştırmalar sonunda 200 sikke ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Muş'ta her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.