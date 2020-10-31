Haber Giriş: Kaynak: DHA
Muş'ta tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 200 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda 200 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, il merkezinde yaptığı araştırmalar sonunda 200 sikke ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Muş'ta her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.
Etiketler: Tarihi EserSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:18
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